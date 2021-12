LA POLIFONIA DI UN AUTORE DAVVERO SINGOLARE

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Aquila, presentazione volume “Mosaico di Voci”.di Giuseppe Lalli L’AQUILA – Martedì 7 dicembre 2021, nell’Auditorium ANCE –L’Aquila, ha avuto luogo la presentazione dell’ultimo libro, uscito per i tipi delle Edizioni One Group, l’undicesimo di Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore assai noto in Abruzzo e fuori i confini regionali e nazionali. La prima ad intervenire è stata Liliana Biondi, saggista e critica letteraria. A seguire, dopo il saluto a nome della municipalità aquilana dell’assessore al turismo Fabrizia Aquilio, hanno preso la parola Francesca Pompa, presidente della casa editrice, Gianfranco Giustizieri, scrittore e critico letterario, e infine l’. A fungere da moderatore è stato Angelo De Nicola, giornalista e scrittore. Il volume, bello, anzi stupendo, fin dalla copertina (un caleidoscopio dai vividi colori di personaggi tutti in vario ...