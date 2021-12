Katia Ricciarelli, la numero uno. È lei la più pagata al GF Vip: tanti zeri nel cachet a settimana (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nulla da togliere alla contessa Patrizia De Blanck e le sue performance della scorsa, indimenticabile, edizione. Ma bisogna ammettere che, tra i concorrenti senior che hanno varcato la famosa porta rossa del GF Vip negli anni, Katia Ricciarelli è probabilmente la più energica ed iconica. Forse anche per questo la pagano benissimo. Nell’attesa puntata dello scorso 13 dicembre, finalmente i vipponi di Alfonso Signorini gli hanno comunicato se volevano proseguire o meno il percorso all’interno del GF Vip 6, prolungato fino al prossimo 14 marzo. A grandissima sorpresa, Katia Ricciarelli ha scelto di continuare la sua avventura. Ma qual è il suo guadagno? Katia Ricciarelli, cachet stellare al GF Vip Sicuramente non ha deciso di restare altri tre mesi, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nulla da togliere alla contessa Patrizia De Blanck e le sue performance della scorsa, indimenticabile, edizione. Ma bisogna ammettere che, tra i concorrenti senior che hanno varcato la famosa porta rossa del GF Vip negli anni,è probabilmente la più energica ed iconica. Forse anche per questo la pagano benissimo. Nell’attesa puntata dello scorso 13 dicembre, finalmente i vipponi di Alfonso Signorini gli hanno comunicato se volevano proseguire o meno il percorso all’interno del GF Vip 6, prolungato fino al prossimo 14 marzo. A grandissima sorpresa,ha scelto di continuare la sua avventura. Ma qual è il suo guadagno?stellare al GF Vip Sicuramente non ha deciso di restare altri tre mesi, ...

