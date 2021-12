Il video della ragazza che chiede aiuto perché “non vuole il vaccino” fa il giro tra in No Vax. “Ma è una bufala” (Di giovedì 16 dicembre 2021) chiede aiuto. Disperata dice di non voler fare la puntura. Dice di aver paura di un Tso, trattamento sanitario obbligatorio. È una ragazza quella che urla, mentre riprende con il telefonino un video che in queste ore, sta circolando nei canali Telegram soprattutto ‘No Vax’ e ‘No Green Pass’. La ragazza, che non si capisce se si tratta di una minorenne sostiene di essere obbligata dai parenti a fare un’iniezione. “Mi stanno obbligando, aiuto” è l’inizio del video, che sta facendo discutere. Poi si vedono persone con il camice e degli agenti della polizia locale. Dall’audio si comprende che il filmato è stato girato a Manerbio, in provincia di Brescia. Solo questo. Per i No Vax il video è vero “No, è una bufala”, ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 16 dicembre 2021). Disperata dice di non voler fare la puntura. Dice di aver paura di un Tso, trattamento sanitario obbligatorio. È unaquella che urla, mentre riprende con il telefonino unche in queste ore, sta circolando nei canali Telegram soprattutto ‘No Vax’ e ‘No Green Pass’. La, che non si capisce se si tratta di una minorenne sostiene di essere obbligata dai parenti a fare un’iniezione. “Mi stanno obbligando,” è l’inizio del, che sta facendo discutere. Poi si vedono persone con il camice e degli agentipolizia locale. Dall’audio si comprende che il filmato è stato girato a Manerbio, in provincia di Brescia. Solo questo. Per i No Vax ilè vero “No, è una”, ...

