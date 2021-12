Il Regolamento operativo del Consiglio d’Istituto è necessario: in allegato un esempio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono molte le scuole italiane che hanno predisposto e approvato un Regolamento, ben strutturato, capace di disciplinare le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio d’Istituto. Per quanto non previsto, naturalmente, dai vari regolamenti valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal Regolamento che si sono dati le istituzioni scolastiche, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Il Regolamento operativo di cui ciascuna scuola dovrebbe dotarsi è parte integrante del ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono molte le scuole italiane che hanno predisposto e approvato un, ben strutturato, capace di disciplinare le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del. Per quanto non previsto, naturalmente, dai vari regolamenti valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dalche si sono dati le istituzioni scolastiche, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ilstesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Ildi cui ciascuna scuola dovrebbe dotarsi è parte integrante del ...

