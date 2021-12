Google impone vaccino a dipendenti | rischio licenziamento per no vax

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ‘No jab, no job’ (niente puntura, niente lavoro).chiede a tutti inegli Stati Uniti di vaccinarsi contro il covid pena la perdita dell’impiego. A quanto si apprende da un memorandum interno, citato dall’emittente Cnbc, entro il 3 dicembre tutti hanno dovuto esibire la prova dell’immunizzazione o una esenzione su base medica o religiosa. Dopo questa data,ha iniziato a contattare i non vaccinati, avvertendoli che se non si metteranno in regola entro il 18 gennaio verranno messi in aspettativa pagata per 30 giorni. Dopo scatteranno sei mesi di sospensione senza stipendio e infine arriverà il. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

