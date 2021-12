Giroud, ancora allenamento personalizzato: in dubbio per Milan-Napoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Olivier Giroud si è allenato ancora a parte. A rischio, a questo punto, la sua presenza in Milan-Napoli di domenica sera a 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oliviersi è allenatoa parte. A rischio, a questo punto, la sua presenza indi domenica sera a 'San Siro'

Advertising

AntoVitiello : Dopo due giorni di riposo, il #Milan stamattina ha ripreso ad allenarsi, #Giroud sta meglio ma ha svolto ancora un… - AntoVitiello : #Castillejo recuperato, si è allenato oggi in gruppo a #Milanello. Gli altri infortunati hanno svolto ancora lavoro… - AscioneMauri : Giroud e dzeko hanno la stessa età. Però evidentemente il loro è ancora sano fisicamente..il nostro è purtroppo un… - MilanLiveIT : Slitta il rientro in gruppo di #Giroud ? Le ultime del giorno da #Milanello ?? - MartinSa1988 : ????#Milan - Bisogna ancora aspettare per il ritorno in gruppo di #Giroud. Il francese anche stamani si è allenato a… -