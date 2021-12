Fabrizio Corona Spara a Zero su Ilary Blasi!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 16 dicembre 2021)è tornato in Tv ospite del programma di Beppe Iodice ‘ Peppe Night Fest’, in onda sul canale 21 del digitale terrestre. L’ex re dei paparazzi, ricordando alcuni momenti del passato, ha svelato alcuni retroscena su molti Vip che hanno avuto un trascorso con lui. Non è mancata una stoccata aBlasi, con la quale i rapporti non sono mai stati sereni. Ma ecco tutto quello che ha raccontato!e il retroscena suBlasiè stato di recente ospite nel programma di Peppe Iodice ‘Peppy Night Fest’, in onda sul canale 21. L’ex re dei paparazzi in questa occasione, hato asu molti personaggi noti, tra cui ancheBlasi. Tra la conduttrice ei ...