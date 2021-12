Emg-Different conduce un sondaggio sui vaccini anti-Covid ai bambini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un sondaggio condotto da Emg-Different ha rivelato che un italiano su due è favorevole all'inoculazione del vaccino anti-Covid ai bambini di 5-11 anni. Vaccino Covid bambini 5-11 anni, sondaggio: 1 italiano su 2 è favorevole su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uncondotto da Emg-ha rivelato che un italiano su due è favorevole all'inoculazione del vaccinoaidi 5-11 anni. Vaccino5-11 anni,: 1 italiano su 2 è favorevole su Donne Magazine.

Advertising

fisco24_info : Sondaggi, Masia: 'Partito No vax? Lista non arriverebbe al 2%': Il sondaggista e Ad di Emg Different, non crede all… - Russo8Pier : RT @Scenaripolitici: Per Emg nessun partito raggiunge il 20% #sondaggi #elezioni #poll -