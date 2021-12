Draghi alla Ue: "Decise restrizioni per mantenere il vantaggio su Omicron" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi , al summit Ue dedicato al Covid, ha ricordato come la variante Omicron sia per ora meno diffusa in Italia che in altri Stati. 'Occorre mantenere questo vantaggio - ha spiegato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il premier Mario, al summit Ue dedicato al Covid, ha ricordato come la variantesia per ora meno diffusa in Italia che in altri Stati. 'Occorrequesto- ha spiegato ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Insieme alla riflessione sulle regole ce ne sarà anche una che ha cominciato a trovare concretezza con il… - Unomattina : Ieri il Presidente del Consiglio Draghi nelle comunicazioni in aula alla camera sul consiglio europeo ha spiegato i… - GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito dell’incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Mario Drag… - paoloangeloRF : “Facendo piccolo giro, due risposte #Draghi non è aria e stesso numero di persone mi hanno detto alla prima votazio… - twicram : RT @PaoloMaddalenaA: Mi sento di dire a Mario #Draghi che le privatizzazioni, da lui tanto sostenute, sono micidiali per l’economia italian… -