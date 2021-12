Covid, esperti Usa ai Cdc: “Privilegiare vaccini Pfizer e Moderna rispetto a Johnson&Johnson” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un gruppo di esperti che fornisce pareri tecnici ai Centers for Disease Control and Prevention (I centri per il controllo e la prevenzione della malattie in Usa) ha raccomandato all’unanimità di Privilegiare i vaccini a Rna messaggero Pfizer-Biontech e Moderna rispetto a quello prodotto dalla Janssen (Johnson &Johnson) in relazione al fatto che quest’ultimo offre meno protezioni e più rischi, in particolare le rare ma potenzialmente fatali trombosi. Negli Usa finora sono stati registrati nove casi mortali. I Cdc ora devono prendere la decisione finale, dopo questo consiglio non vincolante. A inizio questa settimana, secondo quanto riporta il New York Times, la Food and Drug Administration aveva pubblicato una guida aggiornata sui rischi del disturbo della coagulazione del sangue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un gruppo diche fornisce pareri tecnici ai Centers for Disease Control and Prevention (I centri per il controllo e la prevenzione della malattie in Usa) ha raccomandato all’unanimità dia Rna messaggero-Biontech ea quello prodotto dalla Janssen (Johnson &Johnson) in relazione al fatto che quest’ultimo offre meno protezioni e più rischi, in particolare le rare ma potenzialmente fatali trombosi. Negli Usa finora sono stati registrati nove casi mortali. I Cdc ora devono prendere la decisione finale, dopo questo consiglio non vincolante. A inizio questa settimana, secondo quanto riporta il New York Times, la Food and Drug Administration aveva pubblicato una guida aggiornata sui rischi del disturbo della coagulazione del sangue ...

Advertising

borghi_claudio : E il giorno in cui dovessimo scoprire chi ha preso soldi qui da noi? Che gli facciamo? - fattoquotidiano : LA GUERRA DEI VACCINI I media Uk: “Pfizer pagava gli esperti per screditare AstraZeneca” [di Stefano Vergine] - tempoweb : Per gli esperti statunitense ci sono rischi di coaguli di sangue che i vaccini a mRna non presentano #covid… - Silvana52809292 : RT @BluDiChina: “Il vaccino non basta”. Gli “esperti” ci ci arrivano solo quei cinque mesi dopo il professor Cosentino, più volte sospeso… - _starseed : RT @AlexGiudetti: 3- sono presi in giro maggiormente e quotidianamente dagli stessi esperti di cui si sono fidati ed affidati L'orchestra… -