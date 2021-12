Coppa d’Africa, spunta una possibilità per trattenere i calciatori (Di giovedì 16 dicembre 2021) Negli ultimi mesi, a causa dell’incremento dei casi di Covid-19, il Camerun ha chiuso le proprie frontiere. Questo complica le dinamiche di accesso nello Stato in vista della Coppa d’Africa, il cui inizio è previsto per il 9 gennaio. FOTO: Getty Images Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il Segretario Generale della CAF Mosengo-Omba è attualmente in Camerun, con il ministro dello sport Mouelle Kombi e il ministro della sanità pubblica Malachie, per rispondere alle preoccupazioni della FIFA e dell’ECA. Quest’ultima in particolare, ha evidenziato anche il rischio di un’assenza dei giocatori prolungata ulteriormente a causa delle quarantene e restrizioni di viaggio, soprattutto per l’emergere della variante Omicron del coronavirus. Secondo quanto previsto dalle regole per lo svincolo dei nazionali, i club sono ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Negli ultimi mesi, a causa dell’incremento dei casi di Covid-19, il Camerun ha chiuso le proprie frontiere. Questo complica le dinamiche di accesso nello Stato in vista della, il cui inizio è previsto per il 9 gennaio. FOTO: Getty Images Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il Segretario Generale della CAF Mosengo-Omba è attualmente in Camerun, con il ministro dello sport Mouelle Kombi e il ministro della sanità pubblica Malachie, per rispondere alle preoccupazioni della FIFA e dell’ECA. Quest’ultima in particolare, ha evidenziato anche il rischio di un’assenza dei giocatori prolungata ulteriormente a causa delle quarantene e restrizioni di viaggio, soprattutto per l’emergere della variante Omicron del coronavirus. Secondo quanto previsto dalle regole per lo svincolo dei nazionali, i club sono ...

