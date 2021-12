Come guardare gratis le puntate finali di “The Ferragnez” in streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non era difficile immaginarlo, The Ferragnez, la docu-serie prodotta da Amazon basata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez è stata un vero successo tanto da diventare, in brevissimo tempo, la serie italiana più vista nella settimana della sua uscita. Attivissimi sui social dove raccontano, giorno dopo giorno la loro vita, i due imprenditori e influencer hanno puntato su una docu-serie che aveva tutte le carte in regalo per diventare da subito amatissima tra il pubblico, destando molta curiosità sin dal suo annuncio. E Come dargli torto? Tutte ci siamo trovate, almeno una volta, a guardare le Instagram Stories di Chiara e Fedez e a seguirli nella loro quotidianità. The Ferragnez: dove vedere la serie The Ferragnez è una produzione esclusiva Amazon composta da otto episodi, i primi cinque sono ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non era difficile immaginarlo, The, la docu-serie prodotta da Amazon basata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez è stata un vero successo tanto da diventare, in brevissimo tempo, la serie italiana più vista nella settimana della sua uscita. Attivissimi sui social dove raccontano, giorno dopo giorno la loro vita, i due imprenditori e influencer hanno puntato su una docu-serie che aveva tutte le carte in regalo per diventare da subito amatissima tra il pubblico, destando molta curiosità sin dal suo annuncio. Edargli torto? Tutte ci siamo trovate, almeno una volta, ale Instagram Stories di Chiara e Fedez e a seguirli nella loro quotidianità. The: dove vedere la serie Theè una produzione esclusiva Amazon composta da otto episodi, i primi cinque sono ...

