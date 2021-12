Caos a Quattro Ristoranti, sputi e dispetti tra i ristoratori: “È stato difficile” (Di giovedì 16 dicembre 2021) In questi giorni sta andando in onda la nuova stagione di Quattro Ristoranti, programma di Sky Uno condotto da Alessandro Borghese. Questa volta, si è fatto tappa nell’Astigiano (provincia di Alessandria, Piemonte). A cogliere la sfida sono stati Fabio, Daniela, Gregorio e Manuela, con il compito di esaltare la cucina del territorio proponendo ricche esperienze di gusto. Tuttavia, la puntata si è rivelata una delle più controverse della storia dello show. Quattro Ristoranti: Caos tra i ristoratori L’ultima puntata di Quattro Ristoranti è stata a dir poco clamorosa. Lo scontro più grande c’è stato tra Fabio Fassio, che gestisce il ristorante “La signora in rosso”, e Manuela Scavino, che con la sua “Enoteca Gastronomica Civico 15” di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) In questi giorni sta andando in onda la nuova stagione di, programma di Sky Uno condotto da Alessandro Borghese. Questa volta, si è fatto tappa nell’Astigiano (provincia di Alessandria, Piemonte). A cogliere la sfida sono stati Fabio, Daniela, Gregorio e Manuela, con il compito di esaltare la cucina del territorio proponendo ricche esperienze di gusto. Tuttavia, la puntata si è rivelata una delle più controverse della storia dello show.tra iL’ultima puntata diè stata a dir poco clamorosa. Lo scontro più grande c’ètra Fabio Fassio, che gestisce il ristorante “La signora in rosso”, e Manuela Scavino, che con la sua “Enoteca Gastronomica Civico 15” di ...

