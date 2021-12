bell hooks: addio all’autrice e attivista femminista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra ieri e oggi il mondo femminista ha perso una delle sue maggiori icone: a 69 anni è morta bell hooks, autrice e attivista. Chi era bell hooks? Chi segue da tempo le cause femministe e conosce la storia del movimento saprà sicuramente chi fosse bell hooks. Per chi invece l’avesse sentita nominare per la Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra ieri e oggi il mondoha perso una delle sue maggiori icone: a 69 anni è morta, autrice e. Chi era? Chi segue da tempo le cause femministe e conosce la storia del movimento saprà sicuramente chi fosse. Per chi invece l’avesse sentita nominare per la

Einaudieditore : «Gli oppressi lottano con la lingua per riprendere possesso di sé stessi, per riconoscersi, per riunirsi, per ricom… - robertosaviano : 'Celebro l'insegnamento che rende possibili le trasgressioni – un movimento contro e oltre i confini – per poter pe… - Paolaaa81 : RT @diredonneinrete: bell hooks ci ha rese più consapevoli, determinate e femministe #sorellanza #bellhooks - henzelsalomao : VIVA BELL HOOKS, VIVA O FEMINISMO PRETO ??????? - vinsgallico : RT @Lucoprofene: (bell hooks - Elogio del margine) -