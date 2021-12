Vertice virtuale Xi Jinping a Vladimir Putin | Cina e Russia si sostengono a vicenda

Advertising

ClubRelEsterne : RT @ggramaglia: Buongiorno. Ieri sera, I Dialoghi del @ClubRelEsterne a Circolo della Farnesina, Nato verso nuovo concetto strategico, con… - ggramaglia : Buongiorno. Ieri sera, I Dialoghi del @ClubRelEsterne a Circolo della Farnesina, Nato verso nuovo concetto strategi… - PerezSilvina : ??#Cina e #StatiUniti sono in rotta di collisione e le tensioni tra i due stanno aumentando. Domani, da non sottoval… - Granma_it : RT @Granma_it: Il vertice virtuale convocato dal governo degli Stati Uniti il 9 – 10 dicembre scorsi, con discorsi pre registrati degli inv… - Granma_it : Il vertice virtuale convocato dal governo degli Stati Uniti il 9 – 10 dicembre scorsi, con discorsi pre registrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice virtuale

Rai News

Il presidente Xi Jinping, nelcon l'omologo Vladimir Putin, ha detto che "le relazioni Cina - Russia hanno superato prove di varie tempeste e dimostrato nuova vitalità". Le parti "si ......ammonisce nessuno pensi di poter eleggere un capo dello Stato senza di noi annunci untra i ...Presidenza del Parlamento Europeo per non spaccare il fronte europeista oggi II Summitnel ...Il presidente Xi Jinping, nel vertice virtuale con l'omologo Vladimir Putin, ha detto che "le relazioni Cina-Russia hanno superato prove di varie tempeste e dimostrato nuova vitalità". Le parti "si ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - "Bisogna garantire l'interoperabilita' degli strumenti militari europei con la Nato. Un'Unione Europea piu' forte, meglio coordinata e piu' autonoma dal ...