Vaccino Covid e terza dose, le iniziative a sostegno dei più fragili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La campagna per la somministrazione della terza dose del Vaccino anti-Covid, in Italia, ha preso il via a fine settembre. L’obiettivo: evitare un nuovo aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, visto anche il rialzo del numero dei contagi. I primi destinatari sono stati i soggetti a elevata fragilità, il personale sanitario e gli ospiti e il personale delle Rsa, oltre che gli over 60. Poi la somministrazione è stata estesa a tutti gli over 18. È possibile ricevere la terza dose a distanza di 5 mesi dall'ultima inoculazione ed è previsto l’uso di vaccini Rna messaggero (Pfizer o Moderna). I metodi di prenotazione per il booster sono diversi da regione a regione. Nella maggior parte dei casi - come in Lombardia - ci si affida ai portali online. In altri casi, come ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La campagna per la somministrazione delladelanti-, in Italia, ha preso il via a fine settembre. L’obiettivo: evitare un nuovo aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, visto anche il rialzo del numero dei contagi. I primi destinatari sono stati i soggetti a elevatatà, il personale sanitario e gli ospiti e il personale delle Rsa, oltre che gli over 60. Poi la somministrazione è stata estesa a tutti gli over 18. È possibile ricevere laa distanza di 5 mesi dall'ultima inoculazione ed è previsto l’uso di vaccini Rna messaggero (Pfizer o Moderna). I metodi di prenotazione per il booster sono diversi da regione a regione. Nella maggior parte dei casi - come in Lombardia - ci si affida ai portali online. In altri casi, come ...

