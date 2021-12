Si presenta al pronto soccorso con un proiettile di 17 centimetri della Seconda Guerra Mondiale nell’ano: “Sono scivolato e ci sono caduto sopra” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ci ha detto di aver messo il proiettile sul pavimento mentre sistemava i suoi cimeli, poi però è scivolato ed è caduto su di esso ferendosi”. Così i medici del pronto soccorso del Gloucestershire Royal Hospital hanno spiegato quanto accaduto lo scorso primo dicembre, quando hanno dovuto chiamare una squadra di artificieri dopo che un uomo si è presentato lì con un proiettile della Seconda Guerra Mondiale incastrato nell’ano. A riferire la notizia, che ha fatto in breve il giro del mondo scatenando l’ilarità di molti su Twitter, è il tabloid britannico Sun: l’uomo, un appassionato di cimeli bellici, ha spiegato ai sanitari di essere un collezionista e di avere in casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ci ha detto di aver messo ilsul pavimento mentre sistemava i suoi cimeli, poi però èed èsu di esso ferendosi”. Così i medici deldel Gloucestershire Royal Hospital hanno spiegato quanto aclo scorso primo dicembre, quando hanno dovuto chiamare una squadra di artificieri dopo che un uomo si èto lì con unincastrato. A riferire la notizia, che ha fatto in breve il giro del mondo scatenando l’ilarità di molti su Twitter, è il tabloid britannico Sun: l’uomo, un appassionato di cimeli bellici, ha spiegato ai sanitari di essere un collezionista e di avere in casa ...

