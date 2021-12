Serie C, Sudtirol: focolaio da coronavirus. Altoatesini in campo nel 2022, i dettagli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ben nove calciatori del Sudtirol sono risultati positivi al coronavirus. Le ultime partite dell'anno solare 2021 sono state rinviate all'anno successivo Leggi su mediagol (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ben nove calciatori delsono risultati positivi al. Le ultime partite dell'anno solare 2021 sono state rinviate all'anno successivo

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Focolaio Covid in Serie C, rinviate due partite del Sudtirol - TRIESTE_news : Serie C, Sudtirol-Triestina rinviata per Covid - - NewsTuttoC : Coppa Italia Serie C, Fidelis Andria-Sudtirol si recupera il 12 gennaio - sportface2016 : #SerieC, focolaio #Sudtirol: rinviate le partite contro #Triestina e #VirtusVerona - Miti_Vigliero : Serie C - Focolaio di contagiati al SudTirol: nove positivi. Annullato il match di Coppa Italia -