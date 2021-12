Questa Salernitana sa solo perdere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Fabio Setta GENOVA – In campionato sarebbe stato uno scontro diretto caldissimo. In Coppa Italia la sfida tra Genoa e Salernitana valeva sicuramente meno. In campo però si sono viste due squadre contratte, con tante troppe difficoltà, a tratti impaurite. I granata di Colantuono avrebbero meritato la qualificazione agli ottavi ma ancora una volta non è arrivato il gol nonostante diverse buone occasioni create. Sicuramente più del Genoa che però al 76’ ha trovato il gol che porta la squadra di Shevchenko a San Siro contro il Milan nel prossimo turno della manifestazione tricolore. Colantuono, come prevedibile e logico considerate le assenze e la partita con l’Inter in programma già venerdì sera, ha schierato una formazione inedita e rivoluzionata rispetto al campionato. L’avvio del match è stato tutto di marca genoana. La squadra rossoblù, schierata con il 3-5-2, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Fabio Setta GENOVA – In campionato sarebbe stato uno scontro diretto caldissimo. In Coppa Italia la sfida tra Genoa evaleva sicuramente meno. In campo però si sono viste due squadre contratte, con tante troppe difficoltà, a tratti impaurite. I granata di Colantuono avrebbero meritato la qualificazione agli ottavi ma ancora una volta non è arrivato il gol nonostante diverse buone occasioni create. Sicuramente più del Genoa che però al 76’ ha trovato il gol che porta la squadra di Shevchenko a San Siro contro il Milan nel prossimo turno della manifestazione tricolore. Colantuono, come prevedibile e logico considerate le assenze e la partita con l’Inter in programma già venerdì sera, ha schierato una formazione inedita e rivoluzionata rispetto al campionato. L’avvio del match è stato tutto di marca genoana. La squadra rossoblù, schierata con il 3-5-2, ...

