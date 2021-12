(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si respira aria natalizia a casa di Enzo Ghinazzi, in arte, 66 anni compiuti l'11 settembre. Nella villetta di famiglia a Ponticino, in provincia di Arezzo, il cantautore, paroliere, compositore ...

CiniLetizia : Pupo: 'Poliamore o poligamia? Niente etichette, io e le mie due compagne viviamo un equilibrio oltre gli stereotipi' - Luce_news : Pupo: “Poliamore o poligamia? Niente etichette, io e le mie due compagne viviamo un equilibrio oltre gli stereotipi… - darveyfeels_ : @gieffepparo immaginandomi i commenti di Pupo ogni volta che Alex filosofeggiava sul poliamore - evilnelle : @vincycernic2 @gieffepparo Non Pupo che avrebbe cercato di convincere Soleil a cedere al poliamore ?? - ilCassandro : Questa clip sul poliamore doveva essere commentata da Pupo e poi approfondita nell’opportuna sede di Live. #GFVIP -

Si respira aria natalizia a casa di Enzo Ghinazzi, in arte, 66 anni compiuti l'11 settembre. Nella villetta di famiglia a Ponticino, in provincia di ... Non parlerei di poligamia, di, ma..In Italia, a parte l'inossidabile, c'è pudore nel dichiararsi a voce alta ed è più facile ... Mi iscrivo anche io: il primo che contatto,Roma, organizza tre giorni dopo un picnic al ...Alex Belli, attore, e Soleil Sorge, influencer, sono al momento i veri protagonisti del Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì scorso, ha fatto molto scalpore la dichiarazione di Belli che ha d ...