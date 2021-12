Occupazioni e scioperi, studenti in piazza contro il governo: «La manovra è uno schiaffo in faccia ai giovani» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Occupazioni avanti tutta. Gli studenti affilano le armi contro il govern0. Aderiscono allo sciopero promosso da Cgil e Uil proseguendo la mobilitazione iniziata a novembre. Con moltissimi istituti occupati. Soprattutto nella Capitale. “Cinquanta Occupazioni nel Paese. Sciopero generale. Non ci fermiamo. Vogliamo discutere con ministero di investimenti su scuola e università”. È lo striscione che sventola a Roma dal Ponte degli Annibaldi, con alle spalle il Colosseo. Firmato dalle Rete degli studenti Medi. E dall’Unione degli Universitari. Che domani saranno in piazza con i sindacati. Per denunciare gli scarsi investimenti sulla scuola stanziati in manovra. studenti all’attacco: 50 Occupazioni nel Paese, non ci fermiamo La terza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)avanti tutta. Gliaffilano le armiil govern0. Aderiscono allo sciopero promosso da Cgil e Uil proseguendo la mobilitazione iniziata a novembre. Con moltissimi istituti occupati. Soprattutto nella Capitale. “Cinquantanel Paese. Sciopero generale. Non ci fermiamo. Vogliamo discutere con ministero di investimenti su scuola e università”. È lo striscione che sventola a Roma dal Ponte degli Annibaldi, con alle spalle il Colosseo. Firmato dalle Rete degliMedi. E dall’Unione degli Universitari. Che domani saranno incon i sindacati. Per denunciare gli scarsi investimenti sulla scuola stanziati inall’attacco: 50nel Paese, non ci fermiamo La terza ...

