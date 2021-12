Nasa | «Abbiamo toccato il Sole»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per la prima volta nella storia un mezzo terrestre hail. A tre anni dal lancio, la sonda solare Parker Solar ha volato attraverso l'atmosfera solare e ha campionato particelle e campi magnetici. Il direttore della missione Zurbuchen: «Una conquista monumentale per la scienza»

... come afferma orgogliosamente lain un comunicato. Sin dalla partenza della Parker Solar Probe , il 12 agosto 2018,potuto analizzare diverse caratteristiche inedite della nostra stella ...... ha commentato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato dellaper le ... la Parker Solar Probe ora percepisce le condizioni della corona solare come nonmai potuto fare ...Il lancio del grande e costoso telescopio spaziale James Webb (JWST) era programmato per il pomeriggio del 22 Dicembre 2021. Un nuovo problema riscontrato durante l'integrazione con l'Ariane 5 ha post ...La sonda Parker Solar della NASA ha fatto il primo tuffo controllato attraverso nella storia umana l'atmosfera superiore del Sole. Si tratta ...