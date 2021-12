(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Chiusi temporaneamente due alimentari ae sanzionati i titolati delle dueper un ammontare di circa 8.500 euro. E’ questo l’esito dei controlli eseguiti ieri, nell’ambito dei servizi interforze di Polizia Locale e Polizia di Stato con la collaborazione di personale ASL, presso alcuninel territorio del VI Municipio. L’operazione è stata svolta dal VI Gruppo Torri della Polizia Locale, unitamente al personale del Distretto Casilino della Polizia di Stato. Nel corso delle verifiche in zona Casilina, gli agenti hanno effettuato controlli in dueed avviato il provvedimento amministrativo per la chiusura provvisoria.ditra gliin vendita: chiusi 2Nel primo esercizio di vicinato ...

Advertising

CorriereCitta : Minimarket degli orrori a Roma, escrementi di topo tra gli alimenti: chiuse 2 attività - controcorrenteT : #DRAGHIinGALERA perchè ha trasformqto questo paese in un minimarket umano. Violando qualdiasi legge per il loro fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Minimarket degli

Il Corriere della Città

Tra sabato e domenica sono state sottoposte a controllo green pass 268 persone e 43 attività commerciali maggiormente frequentate durante la movida, siaavventori che al personale di servizio, ......Colline Amiatine e ildi Poggi del Sasso gestito da Luisella Pieraccini. "Garantire i servizi essenziali e l'accesso della popolazione più fragile e in difficoltà, ai medesimi, è uno...Nell’ultimo week-end personale del Commissariato di Civitavecchia ha intensificato i controlli per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del virus Covod-19 in anche in relazione alle nuove n ...2' di lettura 13/12/2021 - (DIRE) Roma, 13 dic. - Nell'ambito delle attività progettuali "Ciampino Sicura", il nostro Comando di Polizia Locale ha messo in atto una serie di controlli di polizia ammin ...