Migranti,Draghi:difendere nostra identità? Solidarietà ne fa parte (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Si tratta di 3 - 4mila persone, neanche i numeri giustificano quei trattamenti inumani e questo verrà detto al Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua replica al Senato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Si tratta di 3 - 4mila persone, neanche i numeri giustificano quei trattamenti inumani e questo verrà detto al Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Marionella sua replica al Senato ...

emmabonino : Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte,… - Corriere : Draghi: «Con un’accoglienza fatta bene i migranti diventano risorse. L’Italia non sia lasciata sola» - Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: L'Italia pone il tema #migranti con assoluta determinazione. Chiediamo una gestione condivis… - _imadethis : RT @emmabonino: Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte, niente… - Serena85902760 : RT @gr_grim: #Draghi sugli immigrati: «Non è pensabile violare i diritti umani di queste persone». I diritti umani degli italiani invece...… -