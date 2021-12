Lo scivolone di Cingolani

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche i propositi più ecologisti possono inquinare. Il ministro Robertonon l’ha spiegato proprio in questo modo, ma è quello che si legge nelle parole che lunedì ha rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori: “Voi giovani, che siete grandi utilizzatori delle piattaforme digitali, sappiate che l’intero comparto produce il 4 per cento dell’anidride carbonica planetaria. Per darvi un’idea, l’intero traffico aereo produce il 2 per cento della CO2 globale”. Così, anche le azioni degli attivisti che organizzano online flash mob e proteste finiscono per lasciare una traccia sull’ambiente. Il ministro si è poi affrettato a chiarire che “nessuno discute l’importanza di internet”, invitando i giovani ad adottare un comportamento digitale consapevole: “Un atto di responsabilità è comprendere che l’utilizzo smodato dei social non è assolutamente gratis”. Le ...

E non è la prima volta che il ministro incappa in uno scivolone simile. Gli errori nella dichiarazione di Cingolani sono almeno due. Innanzitutto, la fonte della stima del "4 per cento" è un report ... La lingua sincopata e moralista dei social lo bollerebbe come tipico scivolone cringe. Poi ci sono ... Come è accaduto per le 'guerre puniche' del ministro, di cui nessuno s'è sforzato di ...