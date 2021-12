L’esame farsa di Suarez e le pressioni della Juve | la Procura Figc archivia

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Esamedi, lail caso. Per gli inquirenti federali: «non sono provate condotte illecite» ma la legaleè indagata per falso ideologico. ESAME, LAIL CASO Come avevamo anticipato qualche tempo fa Gravina scende in campo e lail caso deldi. La serie A assume sempre di più i connotati di un campionato ridicolo e tutto ciò potrebbe avere serie ripercussioni sull’immagine e sui futuri proventi di quel che resta del calcio in Italia. L’edizione odierna del quotidiano il Mattino scrive: “Lahato “allo stato degli atti” ...