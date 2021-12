Lazio, Sarri: «L’impegno infrasettimanale in Europa toglie molte energie» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarri ritorna sull’ultima battuta d’arresto della Lazio. “La squadra deve essere più cattiva e lucida, nel primo tempo abbiamo avuto un paio di frangenti in cui siamo ripartiti in superiorità numerica: dovremo capire come uscirne”. “Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo perso Pedro e Zaccagni che stavano facendo un’ottima partita, abbiamo perso i giocatori che stavano facendo meglio”. “Un gol è stato subito per un eccesso di generosità a mezzora della fine. Ci sono stati un paio di episodi particolari, come un tocco di mano in area che l’arbitro non è neppure andato a rivedere così come la punizione stampata all’incrocio di Basic”. “Al netto delle defezioni, prima e durante il match, abbiamo giocato contro un avversario molto abile tecnicamente”. Queste le parole del tecnico della Lazio Maurizio ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ritorna sull’ultima battuta d’arresto della. “La squadra deve essere più cattiva e lucida, nel primo tempo abbiamo avuto un paio di frangenti in cui siamo ripartiti in superiorità numerica: dovremo capire come uscirne”. “Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo perso Pedro e Zaccagni che stavano facendo un’ottima partita, abbiamo perso i giocatori che stavano facendo meglio”. “Un gol è stato subito per un eccesso di generosità a mezzora della fine. Ci sono stati un paio di episodi particolari, come un tocco di mano in area che l’arbitro non è neppure andato a rivedere così come la punizione stampata all’incrocio di Basic”. “Al netto delle defezioni, prima e durante il match, abbiamo giocato contro un avversario molto abile tecnicamente”. Queste le parole del tecnico dellaMaurizio ...

