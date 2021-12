La tutina in pizzo di Chiara Ferragni è super sensuale (e a prova di haters) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firmata Calzedonia, la jumpsuit è il look più ricercato per le feste e l'imprenditrice digitale l'ha abbinata ad un paio di stivali al ginocchio con tacco a spillo. Un chiaro messaggio a tutti coloro che la criticano per i suoi look provocanti. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firmata Calzedonia, la jumpsuit è il look più ricercato per le feste e l'imprenditrice digitale l'ha abbinata ad un paio di stivali al ginocchio con tacco a spillo. Un chiaro messaggio a tutti coloro che la criticano per i suoi look provocanti. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : La tutina in pizzo di Chiara Ferragni è super sensuale (e a prova di haters) - Barbarahammer1 : Cara Chiara, quella tutina di pizzo nero che pubblicizzi dà l'impressione di essere ciò che di più scomodo si possa indossare. - SerenaWolowitz : Se metto la tutina in pizzo che #chiaraferragni sponsorizza su Instagram mi scambiano per un cotechino ?? -