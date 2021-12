La sponda oltre l’inferno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quanti altri migranti annegheranno nel Mediterraneo? Quanti, invece, riusciranno a raggiungere le sponde dell’Europa? E quale sarà la loro sorte? Sono alcune delle domande che Younis Tawfik (1957), autore di origine irachena capace di scrivere nella nostra lingua in maniera scorrevole, concisa e incisiva, pone al lettore di questo suo ultimo romanzo. Un testo che ruota attorno alla narrazione di cinque esistenze: alle vicende, cioè, di cinque superstiti a un naufragio – verificatosi al largo delle coste libiche – che arrivano fortunosamente a Lampedusa, dove si ritrovano e una notte, attorno a un fuoco, raccontano a turno la propria storia. Si tratta di quattro uomini e di una donna, provenienti da vari paesi africani, che si erano conosciuti in un centro di detenzione situato nelle vicinanze di Tripoli: una prigione che aveva costituito l’ultima tappa di un viaggio interminabile e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quanti altri migranti annegheranno nel Mediterraneo? Quanti, invece, riusciranno a raggiungere le sponde dell’Europa? E quale sarà la loro sorte? Sono alcune delle domande che Younis Tawfik (1957), autore di origine irachena capace di scrivere nella nostra lingua in maniera scorrevole, concisa e incisiva, pone al lettore di questo suo ultimo romanzo. Un testo che ruota attorno alla narrazione di cinque esistenze: alle vicende, cioè, di cinque superstiti a un naufragio – verificatosi al largo delle coste libiche – che arrivano fortunosamente a Lampedusa, dove si ritrovano e una notte, attorno a un fuoco, raccontano a turno la propria storia. Si tratta di quattro uomini e di una donna, provenienti da vari paesi africani, che si erano conosciuti in un centro di detenzione situato nelle vicinanze di Tripoli: una prigione che aveva costituito l’ultima tappa di un viaggio interminabile e ...

