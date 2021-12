Juventus, tifosi stanchi di Dybala? La Joya ha un grosso problema (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli esami a cui si è sottoposto Dybala hanno escluso lesioni; i tifosi, però, si stanno stancando dei continui problemi dell’attaccante. Dybala (Getty Images)Durante la sfida con il Venezia, terminata sul punteggio di uno a uno, i tifosi bianconeri hanno temuto di perdere per molto tempo Paulo Dybala; l’argentino è stato sostituito, dopo soli dodici minuti di gioco, per un problema muscolare. Infortunio che ha privato la Juventus, praticamente per tutta la partita, del suo giocatore più importante; al termine del match Allegri ha voluto fare mea culpa considerando il problema accusato dall’attaccante contro il Malmo, a fine primo tempo. Per fortuna, gli esami strumentali a cui si è sottoposta la Joya hanno escluso lesioni muscolari; le ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli esami a cui si è sottopostohanno escluso lesioni; i, però, si stanno stancando dei continui problemi dell’attaccante.(Getty Images)Durante la sfida con il Venezia, terminata sul punteggio di uno a uno, ibianconeri hanno temuto di perdere per molto tempo Paulo; l’argentino è stato sostituito, dopo soli dodici minuti di gioco, per unmuscolare. Infortunio che ha privato la, praticamente per tutta la partita, del suo giocatore più importante; al termine del match Allegri ha voluto fare mea culpa considerando ilaccusato dall’attaccante contro il Malmo, a fine primo tempo. Per fortuna, gli esami strumentali a cui si è sottoposta lahanno escluso lesioni muscolari; le ...

