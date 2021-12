Grey’s Anatomy: l’attrice svela un finale shock (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grey’s Anatomy 18: l’attrice Caterina Scorsone rivela cosa succederà al suo personaggio in questa stagione. Cosa avranno in serbo per lei gli autori? Grey’s Anatomy 18 è il medical drama più longevo della storia della tv. È arrivato alla sua 18° stagione e uno dei suoi personaggi principali ci svela quale sarà il suo futuro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 15 dicembre 2021)18:Caterina Scorsone rivela cosa succederà al suo personaggio in questa stagione. Cosa avranno in serbo per lei gli autori?18 è il medical drama più longevo della storia della tv. È arrivato alla sua 18° stagione e uno dei suoi personaggi principali ciquale sarà il suo futuro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MartaFarasha : RT @unaCrawleyacaso: Io comunque piuttosto che le trame di Zoe e co preferivo la trama alla Grey’s Anatomy di Bridget eh. #twittamibeautiful - lynxwinchester : mia moglie non ha capito che sto vedendo grey’s anatomy e che sono influenzato - Eli5Cullen : RT @unaCrawleyacaso: Io comunque piuttosto che le trame di Zoe e co preferivo la trama alla Grey’s Anatomy di Bridget eh. #twittamibeautiful - TwBeautiful : RT @unaCrawleyacaso: Io comunque piuttosto che le trame di Zoe e co preferivo la trama alla Grey’s Anatomy di Bridget eh. #twittamibeautiful - sabri_brix : Stavo pranzando guardando grey's anatomy e sono arrivata alla puntata della morte di Geroge e non me lo aspettavo c… -