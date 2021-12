Google licenzierà negli Usa i dipendenti che non si vaccinano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Google in prima linea nella lotta contro il Covid. L’azienda statunitense adotterà un pugno duro contro i dipendenti negli Usa che non si sottopongono alla vaccinazione: i dettagli Google in prima linea nella lotta contro il Covid. L’azienda statunitense adotterà un pugno duro contro i dipendenti negli Usa che non si sottopongono alla vaccinazione. In un primo momento Google non pagherà i lavoratori non vaccinati, successivamente li licenzierà. A riferirlo è Cnbc citando documenti interni all’azienda di Mountain View in California. Secondo quanto riportato da Cnbc, i dipendenti di Google negli Usa avrebbero dovuto, fino al 3 dicembre, comunicare se si sono sottoposti o meno alla vaccinazione. ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 dicembre 2021)in prima linea nella lotta contro il Covid. L’azienda statunitense adotterà un pugno duro contro iUsa che non si sottopongono alla vaccinazione: i dettagliin prima linea nella lotta contro il Covid. L’azienda statunitense adotterà un pugno duro contro iUsa che non si sottopongono alla vaccinazione. In un primo momentonon pagherà i lavoratori non vaccinati, successivamente li. A riferirlo è Cnbc citando documenti interni all’azienda di Mountain View in California. Secondo quanto riportato da Cnbc, idiUsa avrebbero dovuto, fino al 3 dicembre, comunicare se si sono sottoposti o meno alla vaccinazione. ...

