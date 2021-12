Formula Uno | test invernali seconda giornata | Russell il più performante

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altri giri, altri settaggi e nuovi orizzonti da analizzare. LaUno ha mandato in pista altriin questadedicata alle prove per il prossimo anno. Alle 13 (ora locale ad Abu Dhabi) è stato Georgesu Mercedes a compiere il giro più veloce. Il britannico, che era in pista anche martedì, ha chiuso in 1’26”404, tre decimi più veloce di Carlos Sainz e Lando Norris. Il ferrarista ha completato 62 giri su gomme Pirelli 2022. Chiude al momento la tabella dei tempi la Red Bull di Sergio Perez, subito dietro al cinese Guanyu Zhou su Alfa Romeo Racing. Pochi giri per Sebastian Vettel (appena ventisette), fermo con la sua Aston Martin per un problema. Ora pausa pranzo per i team, che riprenderanno a brevissimo.Uno, ...

