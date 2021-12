(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Torna l’appuntamento del mercoledì con laEA Sports ha da poco annunciato il13 di22, il nuovo Team of the Week! Come di consueto infatti Electronic Arts seleziona ogni settimana una rosa composta da circa 23 giocatori, che sono coloro che più si sono messi in evidenza nei match disputati in giro per il mondo nei giorni precedenti. Ecco l’immagine pubblicata sui canali social Il Featured Player di questa settimana è Puado , che riceve dunque l’upgrade direttamente alla versione SIF! Le card del13 di22 sono disponibili nei pacchetti dalle 19 di stasera, fino alla stessa ora del prossimo mercoledì L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

EA_FIFA_Italia : La vena realizzativa ???? di #Vlahovic, la sostanza in mezzo al campo ?? di #Barella, il talento immenso ?? di… - FUTUniversecom : FIFA 22 TOTW 13: scopri la Squadra della Settimana! - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 #TOTW 13 - La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 - ultimateteamit : *HOT* #FIFA22 #FUT #FUT22 #TOTW 13 - Prediction della nuova squadra della settimana - reghiumesports : Bellissima WL dei nostri ragazzi! #fifa #football #soccer #calcio #fut #ultimateteam #fifaultimateteam #esports… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA TOTW

Commenta per primo Ciro Immobile re del(Team of the week) su22 . L'attaccante della Lazio, con una carta da 88 di overall , è il giocatore con la valutazione più alta nella squadra della settimana di FUT e non è l'unico italiano:......Un pezzo di Serie A nella squadra della settimana di22 . Le sontuose prestazioni di Rafael Toloi e la prova offerta contro il Milan da Domenico Berardi valgono ai due l'ingresso nella(...FIFA 22 TOTW 13: annunciata la Squadra della Settimana n°13 di FIFA Ultimate Team disponibile da oggi 15 dicembre ...The EA Sports FIFA Ultimate Team TOTW 13 squad will be released later today, with rumours suggesting that both Manchester City winger Raheem Sterling and Leicester City playmaker Youri Tielemans could ...