Fed: Powell, 'no a stop immediato acquisti, meglio approccio graduale' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - La Federal Reserve ha scelto di "non interrompere adesso gli acquisti" ma 'solo' di accelerare la riduzione perche "abbiamo imparato che è meglio adottare un approccio graduale per fare gli aggiustamenti. I mercati possono essere sensibili a questo e abbiamo pensato che la strada giusta da percorrere fosse quella di raddoppiare la velocità" del tapering, il che ci porta "praticamente a due riunioni di distanza dal finire" gli interventi. Lo sottolinea in conferenza stampa il presente della Federal Reserve Jerome Powell sottolineando come la scelta di "ridurre i nostri acquisti più rapidamente" è legata a "pressioni inflazionistiche elevate e a un mercato del lavoro in rapido rafforzamento" che fanno sì che "l'economia non ha più bisogno di quantità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - La Federal Reserve ha scelto di "non interrompere adesso gli" ma 'solo' di accelerare la riduzione perche "abbiamo imparato che èadottare unper fare gli aggiustamenti. I mercati possono essere sensibili a questo e abbiamo pensato che la strada giusta da percorrere fosse quella di raddoppiare la velocità" del tapering, il che ci porta "praticamente a due riunioni di distanza dal finire" gli interventi. Lo sottolinea in conferenza stampa il presente della Federal Reserve Jeromesottolineando come la scelta di "ridurre i nostripiù rapidamente" è legata a "pressioni inflazionistiche elevate e a un mercato del lavoro in rapido rafforzamento" che fanno sì che "l'economia non ha più bisogno di quantità ...

Advertising

TV7Benevento : Fed: Powell, 'no a stop immediato acquisti, meglio approccio graduale'... - squicci79 : RT @IGItalia: Jerome #Powell aveva fatto intendere un cambio di rotta del #FOMC: in realtà l'atteggiamento di attesa della #Fed espone al r… - InvestingItalia : Arriva la stretta della Fed. Parla Powell, segui qui la LIVE - - fdallemolle : La Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, ha annunciato il raddoppio del tapering. #Fed - ggcripto : in soldoni amici: Powell sta dicendo che dato che la FED non può più spingere sulla massima occupazione, può inizia… -