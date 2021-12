“E’ stata la mano di Dio”: la memoria di Sorrentino s’illumina di dolore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal conflitto nasce la bellezza: l’ideale si scontra con la realtà affinché questa possa risultare meno scadente. “È stata la mano di Dio” è memoria che non si arrende al passato, ma trionfa grazie all’inventiva di un regista che unisce la gioia al dolore, elementi assolutamente creativi. Negli occhi di Paolo Sorrentino ci sono le persone, c’è l’imperfezione che si allontana da qualsiasi canone estetico; c’è l’infanzia vissuta in una città che con prepotenza ti investe dei suoi colori, delle sue grida, della sua esuberanza. Ma soprattutto c’è un ragazzo: Fabietto Schisa (Filippo Scotti). Una creatura che si nutre dell’ironia dei suoi genitori (Toni Servillo e Teresa Saponangelo) , della complicità con il fratello (Marlon Joubert), della folle bellezza di Zia Patrizia (Luisa Ranieri) e delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal conflitto nasce la bellezza: l’ideale si scontra con la realtà affinché questa possa risultare meno scadente. “Èladi Dio” èche non si arrende al passato, ma trionfa grazie all’inventiva di un regista che unisce la gioia al, elementi assolutamente creativi. Negli occhi di Paoloci sono le persone, c’è l’imperfezione che si allontana da qualsiasi canone estetico; c’è l’infanzia vissuta in una città che con prepotenza ti investe dei suoi colori, delle sue grida, della sua esuberanza. Ma soprattutto c’è un ragazzo: Fabietto Schisa (Filippo Scotti). Una creatura che si nutre dell’ironia dei suoi genitori (Toni Servillo e Teresa Saponangelo) , della complicità con il fratello (Marlon Joubert), della folle bellezza di Zia Patrizia (Luisa Ranieri) e delle ...

