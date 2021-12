De senectute | da Cicerone a Bobbio Una lezione sulle candidate al Colle

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pandemia di Covid ed edel presidente della Repubblica ripropongono la questione de. L’Italia si trova ad avere il mandato presidenziale più lungo, 7 anni, rispetto alle repubbliche affini: 5 anni per la Germania, che ha il cancellierato (e sa farlo durare), e 5 per la Francia, che ne aveva 7 fino al 2002, e ha un regime presidenziale. Il mandato più lungo, e alcuni fra i candidati più vecchi. Prima di Napolitano, e della sua paradossale rie, solo uno, se non sbaglio, dei 12 presidenti della repubblica, Pertini, aveva superato gli 80 anni quando fu eletto. A Norbertocapitò di essere imprevedibilmente candidato “della società civile” quando aveva 83 anni, ma l’incidente durò poco. Oggi fra i candidati dei quali si fa il nome gli ultraottuagenari sono uno stuolo: compreso lo scherzo di ...

"L'avarizia in età avanzata è insensata ? scriveva Marco Tullioin De- cosa c'è di più assurdo che accumulare provviste per il viaggio quando siamo prossimi alla meta? Ma il ...E, ahimè, non sono del tipo umano cuidedicò il De: Fabio Rulliano, Appio Claudio, Catone? Anzi, si nota un malinconico dilagare della senescenza sociale. L'altra e più intrinseca ...Molti ultraottuagenari tra gli uomini in corsa per il Quirinale, nemmeno una tra le donne. E la speranza di vita conta, visto che è di quasi cinque anni in più per le signore ...