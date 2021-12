Covid, l’origine del virus? “Fuga di laboratorio la più probabile” secondo una scienziata sentita in audizione al Parlamento inglese (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Una Fuga di laboratorio è ora la più probabile ipotesi sull’origine del coronavirus, dopo che per due anni la ricerca di un animale ospite non ha dato risultati”. È l’opinione non inedita rispetto ad alcune domande della comunità scientifica quanto ha riferito la dottoressa Alina Chan, specialista in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di Harvard, nella sua audizione davanti alla commissione Scienza e Tecnologia del Parlamento britannico. Per la giovane ricercatrice esiste anche il rischio che il Covid-19 sia un virus creato artificialmente. “Credo che l’origine in laboratorio sia la più probabile. Al momento, per coloro che sono a conoscenza dell’origine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Unadiè ora la piùipotesi suldel corona, dopo che per due anni la ricerca di un animale ospite non ha dato risultati”. È l’opinione non inedita rispetto ad alcune domande della comunità scientifica quanto ha riferito la dottoressa Alina Chan, specialista in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di Harvard, nella suadavanti alla commissione Scienza e Tecnologia delbritannico. Per la giovane ricercatrice esiste anche il rischio che il-19 sia uncreato artificialmente. “Credo cheinsia la più. Al momento, per coloro che sono a conoscenza del...

