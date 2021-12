Borsellino: Il j'accuse di Ingroia, 'Paolo prima di strage non si fidava di molti pm'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - “prima era sempre allegro ed estroverso, a differenza di Giovanni Falcone che era invece più riservato", dice ancora Ingroia. "Ricordo un giorno mi disse nella sua stanza di non dire a nessuno di una importante collaborazione che stava per arrivare - racconta - La prima volta non mi disse neanche il nome, ma che c'era un grosso pentito che si apprestava a collaborare e che a suo parere poteva fare luce su legami tra Cosa Nostra e altri ambienti. Mi chiese di non dirlo neanche a Roberto Scarpinato, perché quest'ultimo era uno con cui io parlavo". Il riferimento è a Gaspare Mutolo. Un altro capitolo affrontato da Ingroia è quello sull'ex dirigente dei Servizi segreti, Bruno Contrada. Arrestato alla vigilia di Natale del 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa, dopo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) () - “era sempre allegro ed estroverso, a differenza di Giovanni Falcone che era invece più riservato", dice ancora. "Ricordo un giorno mi disse nella sua stanza di non dire a nessuno di una importante collaborazione che stava per arrivare - racconta - Lavolta non mi disse neanche il nome, ma che c'era un grosso pentito che si apprestava a collaborare e che a suo parere poteva fare luce su legami tra Cosa Nostra e altri ambienti. Mi chiese di non dirlo neanche a Roberto Scarpinato, perché quest'ultimo era uno con cui io parlavo". Il riferimento è a Gaspare Mutolo. Un altro capitolo affrontato daè quello sull'ex dirigente dei Servizi segreti, Bruno Contrada. Arrestato alla vigilia di Natale del 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa, dopo le ...

