“BACKSTAGE – Dietro le quinte”: il primo trailer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Svelato il primo trailer di BACKSTAGE – Dietro le quinte, dance movie prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà (La santa e Zeta, Una storia hip-hop e regista di innumerevoli video musicali di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e Marco Mengoni), nelle sale cinematografiche ad aprile 2022. Di cosa parla “BACKSTAGE – Dietro le quinte”? Il film, girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina), racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Il cast Ad interpretarli, nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Svelato ildile, dance movie prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà (La santa e Zeta, Una storia hip-hop e regista di innumerevoli video musicali di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e Marco Mengoni), nelle sale cinematografiche ad aprile 2022. Di cosa parla “le”? Il film, girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina), racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Il cast Ad interpretarli, nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: ...

Advertising

Think_movies : “Backstage – Dietro le Quinte”: Primo Trailer per il dance movie in sala ad Aprile - CherryPress2 : 'Backstage - Dietro le quinte' svelato il primo trailer - DrApocalypse : BACKSTAGE – DIETRO LE QUINTE, il primo trailer del DANCE MOVIE italiano - vgrienti : RT @TV2000it: #Canonico, dietro le quinte - Oggi 13 dicembre in seconda serata su Tv2000 Un backstage divertente con curiosità, aneddoti e… - tonylaudadio : RT @CoronatoDalia: Guarda il backstage! #sabatodomenicalunedi di @e_deangelis Manca poco??domani 13 dic in prima serata! ??Le interviste di… -