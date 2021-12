Australian Open 2022, Olivia Gadecki non vaccinata e niente Slam a Melbourne (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono giorni particolarmente caldi in Australia non tanto per le temperature atmosferiche, quanto per il tema “vaccinazioni anti-Covid“. Le divergenze con i giocatori non mancano dopo che il tennista francese Pierre-Hugues Herbert non sarà al via del torneo di Melbourne, lo stesso accadrà per la 19enne Australiana Olivia Gadecki. Come nel caso di Herbert, anche Gadecki non si sottoporrà al vaccino e questo ha portato l’organizzazione gestita da Craig Tiley a prenderne atto e a non permetterle la partecipazione. Un grande dispiacere per gli organizzatori, trattandosi di una tennista di talento e tra le più quotate. Nonostante la certezza di avere una wild card nel tabellone principale, quanto scelto dalla giocatrice Australiana si è rivelato irremovibile. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono giorni particolarmente caldi in Australia non tanto per le temperature atmosferiche, quanto per il tema “vaccinazioni anti-Covid“. Le divergenze con i giocatori non mancano dopo che il tennista francese Pierre-Hugues Herbert non sarà al via del torneo di, lo stesso accadrà per la 19enne. Come nel caso di Herbert, anchenon si sottoporrà al vaccino e questo ha portato l’organizzazione gestita da Craig Tiley a prenderne atto e a non permetterle la partecipazione. Un grande dispiacere per gli organizzatori, trattandosi di una tennista di talento e tra le più quotate. Nonostante la certezza di avere una wild card nel tabellone principale, quanto scelto dalla giocatricea si è rivelato irremovibile. Foto: LaPresse

