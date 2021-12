Amici- Anna Pettinelli va giù pesante con un allievo: “Tu non andrai da nessuna parte” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . La giornalista insegnante di canto è molto dura nella sua reprimenda La ventunesima edizione di Amici prosegue tra sussulti, colpi di scena e qualche possibile clamorosa eliminazione. Il talent show ideato e condotta da Maria De Filippi sta riservando negli ultimi giorni qualche momento di tensione. Come nel caso della pesantissima ramanzina che una delle insegnanti di canto, la celebre e popolare giornalista radiofonica Anna Pettinelli ha riservato ad Albe, un suo allievo. Anna PettinelliTutto è nato in coseguenza della classifica stilata da Sabrina Ferilli nella puntata andata in onda domenica scorsa. La popolare attrice romana ha mandato per la prima volta Albe in sfida. Lallievo cantante di Amici 21 finora aveva ottenuto ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . La giornalista insegnante di canto è molto dura nella sua reprimenda La ventunesima edizione diprosegue tra sussulti, colpi di scena e qualche possibile clamorosa eliminazione. Il talent show ideato e condotta da Maria De Filippi sta riservando negli ultimi giorni qualche momento di tensione. Come nel caso della pesantissima ramanzina che una delle insegnanti di canto, la celebre e popolare giornalista radiofonicaha riservato ad Albe, un suoTutto è nato in coseguenza della classifica stilata da Sabrina Ferilli nella puntata andata in onda domenica scorsa. La popolare attrice romana ha mandato per la prima volta Albe in sfida. Lcantante di21 finora aveva ottenuto ...

Advertising

ivanaspigo : @NikMegaFake @IlMici8 @anna_f81 Ma anche tra amici a mo’ di sfottò - anna_salvaje : Chissà quanti di quelli favorevoli ai vagoni per donne (per tutelare le 'NOSTRE DONNE che l'hanno chiesto') andrebb… - libe_anna : @1971Mtgz Ma far rispettare le regole vale solo per gli amici? Splendido esempio di democrazia, complimenti. - anna_dtt : RT @SoglianiC: Signori si nasce! Buon giovedì amici di Twitter ? - anna_dtt : RT @SoglianiC: Chi ti vuole bene, ti sta vicino a prescindere da tutto, non si aggrappa ai 'ma',ai 'se',ai 'perché ' Vuole solo essere al t… -