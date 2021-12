Udinese batte Crotone 4-0 e passa agli ottavi di Coppa Italia

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’il4-0 e si qualificadiAl termine della vittoria conquistata contro il, il tecnico bianconero Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni diTv: “Oggi la squadra ha avuto un grande impatto su una partita non scontata, Samardzic in particolare ha messo in mostra il suo talento oggi e ha anche mostrato un netto miglioramento su alcune carenze che lui stesso ammette di avere. Ho avuto risposte importanti da tutti e sono felice anche per Nacho, ho avuto molte conferme e diversi segnali incoraggianti, ma la cosa che mi è piaciuta di più è l’atteggiamento che ho visto dall’intera squadra. Il gol è ossigeno per gli attaccanti per cui bene Pussetto e Success che hanno trovato il ...

L'attaccante argentino controlla eil portiere ospite, con un destro a fil di palo, 1 - 0 . ... Calcio d'angolo battuto da Samardzic e colpo di testa vincente di De Maio ,in doppio ......di rigore all'. Success trasforma dagli undici metri e sigla il 3 - 0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa arriva il 4 - 0 al 62 con Pussetto che chiude la partita. Il Venezia...Tre le partite in programma oggi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia con quattro squadre di Serie A, gare in diretta su Italia 1 ...Udinese batte Crotone 4-0 (3-0) e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà, in trasferta e gara unica, la Lazio nel turno in programma tra il 12 e il 19 di gennaio. Le reti sono state ...