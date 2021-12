Traffico Roma del 14-12-2021 ore 15:30 (Di martedì 14 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati redazione Massimo Vischi si sta in fila sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico tra ponte Milvio a via Salaria direzione San Giovanni in proseguono i lavori di potatura su Corso Trieste chiuso al Traffico all’altezza di via Topino e questo provoca rallentamenti e Code in direzione di Piazza Istria Bloody code anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è tra le uscite Togliatti e Tor Cervara direzione raccordo anulare ma ci sono code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la notte è il video della A24 mentre sulla carreggiata esterna troviamo rallentamenti e code a tratti tra la Roma Fiumicino e La Romanina si tratta di rallentamenti e code a tratti dalla Roma Fiumicino e La ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati redazione Massimo Vischi si sta in fila sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico tra ponte Milvio a via Salaria direzione San Giovanni in proseguono i lavori di potatura su Corso Trieste chiuso alall’altezza di via Topino e questo provoca rallentamenti e Code in direzione di Piazza Istria Bloody code anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è tra le uscite Togliatti e Tor Cervara direzione raccordo anulare ma ci sono code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la notte è il video della A24 mentre sulla carreggiata esterna troviamo rallentamenti e code a tratti tra laFiumicino e Lanina si tratta di rallentamenti e code a tratti dallaFiumicino e La ...

