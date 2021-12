Tottenham, Conte taglia un top player: addio vicino (Di martedì 14 dicembre 2021) Il neo allenatore del Tottenham, Antonio Conte, sta lavorando con la sua squadra per migliorare sotto tutti gli aspetti. L’allenatore italiano ha in mente un progetto tecnico ben preciso che consente alla società di vendere dei calciatori non ritenuti essenziali. Tottenham, Dele Alli, CalciomercatoDele Alli sarà senz’altro uno dei top player storici tagliati fuori dalla rosa inglese. A riferire la notizia è The Athletic. Il classe ’96 non è stato ritenuto idoneo per il tecnico ex Inter. Resta da capire se sarà ceduto nel mercato di riparazione di gennaio oppure direttamente in quello estivo. LEGGI ANCHE: Betis, ufficializzato il rinnovo di Canales: la clausola rescissoria è impressionante! Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Il neo allenatore del, Antonio, sta lavorando con la sua squadra per migliorare sotto tutti gli aspetti. L’allenatore italiano ha in mente un progetto tecnico ben preciso che consente alla società di vendere dei calciatori non ritenuti essenziali., Dele Alli, CalciomercatoDele Alli sarà senz’altro uno dei topstoriciti fuori dalla rosa inglese. A riferire la notizia è The Athletic. Il classe ’96 non è stato ritenuto idoneo per il tecnico ex Inter. Resta da capire se sarà ceduto nel mercato di riparazione di gennaio oppure direttamente in quello estivo. LEGGI ANCHE: Betis, ufficializzato il rinnovo di Canales: la clausola rescissoria è impressionante!

