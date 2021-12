Scuola, le Asl a Roma chiedono di chiudere prima di Natale (e ci sono 4 mila insegnanti No vax) (Di martedì 14 dicembre 2021) A Roma le Asl chiedono al prefetto di chiudere le scuole prima delle vacanze di Natale (che partono il 22 dicembre). A premere sono le Asl Roma 1, 4 e 6 oltre a quelle di Viterbo e Latina. E intanto ci sono 4 mila insegnanti No va che da domani, quando scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, potrebbero dover lasciare l’insegnamento. La richiesta delle aziende sanitarie è da mettere in relazione con i tanti test del tampone che oggi sono costrette a effettuare per i ragazzi. Le attività dei dipartimenti di prevenzione, spiega oggi l’edizione Romana di Repubblica, sono monopolizzate dalle scuole. Per questo le Asl chiedono di anticipare ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Ale Aslal prefetto dile scuoledelle vacanze di(che partono il 22 dicembre). A premerele Asl1, 4 e 6 oltre a quelle di Viterbo e Latina. E intanto ciNo va che da domani, quando scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, potrebbero dover lasciare l’insegnamento. La richiesta delle aziende sanitarie è da mettere in relazione con i tanti test del tampone che oggicostrette a effettuare per i ragazzi. Le attività dei dipartimenti di prevenzione, spiega oggi l’edizionena di Repubblica,monopolizzate dalle scuole. Per questo le Asldi anticipare ...

