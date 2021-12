Ravanusa, recuperati gli ultimi corpi. Ora la ricerca delle cause dell'esplosione (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo hanno trovato sotto le macerie del garage dell'edificio collassato per l'esplosione di sabato scorso a Ravanusa: Calogero Carmina, 59 anni, è l'ottava vittima della tragedia che ha sconvolto la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo hanno trovato sotto le macerie del garage'edificio collassato per l'di sabato scorso a: Calogero Carmina, 59 anni, è l'ottava vittimaa tragedia che ha sconvolto la ...

Advertising

ag_notizie : L'inferno di via Trilussa: recuperate le salme di padre e figlio, abbracci e pacche sulle spalle fra i pompieri… - life96032176 : RT @tg2rai: La tragedia di #Ravanusa. Si continua a scavare tra le macerie per cercare gli ultimi 2 dispersi. All'alba di ieri sono stati r… - tg2rai : La tragedia di #Ravanusa. Si continua a scavare tra le macerie per cercare gli ultimi 2 dispersi. All'alba di ieri… - tg2rai : A Ravanusa recuperati altri quattro corpi tra cui quelli di Selene la giovane incinta e del marito Giuseppe. Ancora… - stefano_gatto97 : RT @Tg1Rai: In primo piano la tragedia nell'agrigentino. Sono sette le vittime dell'esplosione causata da una fuga di gas a #Ravanusa. Tra… -