Picchia compagna ammonito da questore per violenza domestica

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 dicembre 2021) Hato lacon calci e pugni sabato sera in piazza Diaz in centro a Reggio Emilia. Per l’uomo provvedimento in via d’urgenza di ammonimento emesso daldi Reggio Emilia Giuseppe Ferrari con l’accusa di. L’episodio segnalato ieri dall’edizione locale del Resto del Carlino è scaturito da un litigio per futili motivi nell’auto di un’amica della coppia con la fidanzata. Quest’ultima mentre tentava di allontanarsi è stata inseguita dal compagno e aggredita in un vicolo. Solo l’intervento dell’amica stessa e di un gruppo di ragazzi che passavano di lì ha messo in fuga il responsabile. Sul posto è intervenuta una volante della polizia con gli agenti che hanno raccolto le testimonianze per poi avviare le indagini e risalire infine all’uomo il quale annovera già diversi ...