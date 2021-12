Perché fare un regalo ai dipendenti: idee e vantaggi (Di martedì 14 dicembre 2021) Ricevere un piccolo pensiero nel giorno del proprio compleanno fa sempre piacere, a maggior ragione se questo accade sul posto di lavoro. L’abitudine di alcune aziende di fare dei regali personalizzati ai dipendenti in occasione di una ricorrenza speciale ha più di un risvolto positivo. Da una parte, chi dona dimostra di sapere apprezzare e valorizzare i propri collaboratori non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Dall’altra, chi riceve si sente grato, felice e maggiormente motivato a svolgere al meglio le sue mansioni. Lo sa bene il Gruppo Giomi, società leader della sanità privata italiana fondata nel 1949, che da anni porta avanti la consuetudine annuale di consegnare un regalo di compleanno ai suoi oltre 3500 dipendenti. Questi ultimi sono ripartiti nelle varie strutture del Gruppo, localizzate ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Ricevere un piccolo pensiero nel giorno del proprio compleanno fa sempre piacere, a maggior ragione se questo accade sul posto di lavoro. L’abitudine di alcune aziende didei regali personalizzati aiin occasione di una ricorrenza speciale ha più di un risvolto positivo. Da una parte, chi dona dimostra di sapere apprezzare e valorizzare i propri collaboratori non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Dall’altra, chi riceve si sente grato, felice e maggiormente motivato a svolgere al meglio le sue mansioni. Lo sa bene il Gruppo Giomi, società leader della sanità privata italiana fondata nel 1949, che da anni porta avanti la consuetudine annuale di consegnare undi compleanno ai suoi oltre 3500. Questi ultimi sono ripartiti nelle varie strutture del Gruppo, localizzate ...

RobertoBurioni : Come, quando e perché fare la terza dose: la lezione di domenica scorsa a @chetempochefa ospite di @fabfazio su… - chetempochefa : “Bisogna fare la terza dose perchè aumenta la protezione contro la malattia grave.” Riascoltiamo la lezione del pr… - chetempochefa : “Non si può fare questo lavoro perché si è uomo o perché si è donna. Lo si fa perché si ha talento.” -… - cuoreitaliano7 : RT @Covidioti: Se non c'è alcun disegno, mi spiegate perché viene pagato un tizio per fare il finto novax intubato pentito?! - lina_f4thi : RT @vitaparanoiiaa: perché fare tutti questi paragoni (inutili) sulle cantanti donne italiane che abbiamo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché fare Apple posticipa Controllo Universale alla primavera 2022 ... perché pochi giorni fa è stato rilasciato l'aggiornamento 12.1 di macOS che include SharePlay e altre nuove funzionalità, ma non il Controllo Universale di cui sopra. Da anni è possibile fare più o ...

Ravanusa: ancora nessuna traccia degli ultimi 2 dispersi. La famiglia di Selene ritrovata sul divano Parallelamente alle ricerche si è iniziato a portare via le macerie anche perché, senza spostare ... In ogni caso continueremo a fare tutti gli accertamenti necessari per verificare questa voce ". Le ...

Covid, perché il richiamo eterologo è sicuro ed efficace: vaccini a confronto Corriere della Sera ...pochi giorni fa è stato rilasciato l'aggiornamento 12.1 di macOS che include SharePlay e altre nuove funzionalità, ma non il Controllo Universale di cui sopra. Da anni è possibilepiù o ...Parallelamente alle ricerche si è iniziato a portare via le macerie anche, senza spostare ... In ogni caso continueremo atutti gli accertamenti necessari per verificare questa voce ". Le ...