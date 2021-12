Omicidio “mamma coraggio”, a Napoli processo verso l’epilogo (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ alle battute finali il processo in corso davanti alla Corte di Assise di Napoli (presidente Antonio Palumbo, giudice a latere Giuseppe Sassone) sull’Omicidio di Matilde Sorrentino, la “mamma coraggio” uccisa a 49 anni, davanti casa, il 26 marzo 2004, con quattro colpi di pistola, secondo l’accusa per avere lacerato il velo dell’omertà sugli abusi sessuali perpetrati ai danni di alcuni bambini, tra i quali il figlio, nel cosiddetto quartiere dei Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Oggi l’avvocato dell’imputato, Francesco Tamarisco, ritenuto un elemento di spicco della criminalità locale, ha pronunciato la sua arringa difensiva durante la quale ha sottolineato che il suo cliente “non nutriva alcun risentimento nei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ alle battute finali ilin corso davanti alla Corte di Assise di(presidente Antonio Palumbo, giudice a latere Giuseppe Sassone) sull’di Matilde Sorrentino, la “” uccisa a 49 anni, davanti casa, il 26 marzo 2004, con quattro colpi di pistola, secondo l’accusa per avere lacerato il velo dell’omertà sugli abusi sessuali perpetrati ai danni di alcuni bambini, tra i quali il figlio, nel cosiddetto quartiere dei Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di. Oggi l’avvocato dell’imputato, Francesco Tamarisco, ritenuto un elemento di spicco della criminalità locale, ha pronunciato la sua arringa difensiva durante la quale ha sottolineato che il suo cliente “non nutriva alcun risentimento nei ...

